На границе вновь образовалась большая очередь

На белорусско-литовской границе вновь образовалась длинная очередь большегрузных автомобилей.

Из малого количества пунктов пропуска, через которые фуры могут попадать в страны Евросоюза, очередь есть только в «Каменном Логе».

По данным Госпогранкомитета, очередь на шесть утра 3 мая превысила сто грузовиков.

Напомним, в настоящее время в связи с COVID-19 в Беларуси приняты новые правила движения транзитных фур. Прокуратура Гродненской области проверила, как дальнобойщики выполняют требования и выявила нарушения.