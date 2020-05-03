Кочанова: хорошо, что Лукашенко не ввел карантин

По мнению главы Совета Республики Натальи Качановой, решение президента не вводить карантин сегодня дает результат.

Фото пресс-службы президента

Как заявила она 2 мая в эфире программы «Ток-шоу АТН» на телеканале «Беларусь 1», «абсолютно все решения, которые сейчас принимаются в стране, будут работать на перспективу».

«Решение о том, что Беларусь не будет закрывать границы, как другие страны, не было простым, и оно никак не принималось спонтанно, — сказала Кочанова. — Если кому-то кажется, что мы решили пойти против всех, то это абсолютно неправильно. Решения четко выверенные, и когда президенту на стол положили доклад о складывающейся ситуации и о том, как она может развиваться (это ведь все просчитывается…), президент увидел, что все абсолютно правильно, жизнь не должна прекращаться. А что после пандемии, что после эпидемии? Как будут работать отрасли, на что будут жить люди? Это решение [о необъявлении карантина], хоть и очень непростое, но жизнь показала, что выверенное, просчитанное, то, которое сегодня дает результат».

Как считает Кочанова, жесткие карантинные меры могут вызвать вторую волну эпидемии: «Я считаю, что меры, которые принимаются сегодня в нашей стране, адекватны складывающейся ситуации. Здесь главное — наличие медицинского оборудования, лекарственных препаратов, врачей, которые должны лечить, и места в больницах. Это все у нас есть и находится на очень жестком контроле в Министерстве здравоохранения».

Она также сообщила, что по поручению главы государства вскоре все районы Минска будут оснащены компьютерными томографами. Сейчас, по словам Кочановой, подготовлено девять поликлиник, в которых эти аппараты будут установлены.

В свою очередь Игорь Юркевич, главврач 6-й городской клинической больницы Минска, в которую в том числе госпитализируют пациентов с коронавирусом, рассказал, что ситуации у них стабильная, из стационара на сегодня выписано более 60 пациентов, излеченных от COVID-19, шестеро — сняты с аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Ольга Светлицкая заверила, что аппаратов ИВЛ в стране хватает, их сегодня 2.257. Кроме того, имеется «резервный парк наркозно-дыхательного оборудования». В Витебской области на аппаратах ИВЛ в настоящий момент находится 25 человек, сообщила Светлицкая.

По данным Минздрава, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси на 2 мая достигло 15.828 (8,2% от общего числа проведенных тестов), скончалось 97 человек. Прирост инфицированных за последние сутки составил 911.

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