Эйсмонт рассказала о Лукашенко и тестах на коронавирус

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Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о здоровье президента на фоне пандемии коронавируса.

Фото Depositphotos

В эфире программы «Ток-шоу АТН» на телеканале «Беларусь 1» она заявила, что пришло время ответить на вопрос: сдавал ли глава государства тест на коронавирус, потому что «он в независимых СМИ витает, как вирус в воздухе».

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — подчеркнула она.

Пресс-секретарь также отметила, что Лукашенко живет за городом, фактически в деревне.

«Он многие годы практически не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует. И именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет», — пояснила Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что президентом было принято правильное решение о невведении карантина в Беларуси.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Наталья Эйсмонт Александр Лукашенко

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