Эйсмонт рассказала о Лукашенко и тестах на коронавирус
Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала о здоровье президента на фоне пандемии коронавируса.
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«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — подчеркнула она.
Пресс-секретарь также отметила, что Лукашенко живет за городом, фактически в деревне.
«Он многие годы практически не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует. И именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет», — пояснила Эйсмонт.
Ранее сообщалось, что спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что президентом было принято правильное решение о невведении карантина в Беларуси.
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