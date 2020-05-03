Минэкономики подготовило новый прогноз по ВВП
Расчеты Минэкономики по динамике ВВП близки к оценкам международных финансовых институтов, которые прогнозируют его падение по итогам года.
Как
«Цифры известны, многие международные агентства уже их озвучили. Министерство экономики также подготовило ряд прогнозных расчетов, и мы думаем, что мы будем близки к тем цифрам, которые озвучивают наши зарубежные партнеры», — сказал Матусевич.
В апреле международные организации ухудшили прогноз ситуации в белорусской экономике. Всемирный банк теперь ожидает, что в 2020 году она сократится на 4%, МВФ прогнозирует падение на 6%.
Белорусские власти пока не пересматривали официальный экономический прогноз на этот год. Они также не пошли на введение карантина и чрезвычайного положения, как другие страны ЕАЭС.
Согласно официального прогнозу властей, ВВП в 2020 году должен вырасти на 2,8%. По итогам первого квартала он снизился на 0,3%.
Как заявил на ток-шоу Матусевич, до планового показателя не хватило одного процентного пункта.
«Теплая погода скорректировала на 0,2% в меньшую сторону: меньше генерации, меньше потребления электроэнергии произошло, — отметил чиновник. — Также большую роль традиционно оказывает топливно-энергетический комплекс, в том числе нефтяной сектор. По понятным всем причинам получился недобор ВВП от производства нефтепродуктов и переработки сырой нефти. Поскольку не было нефти, сократились и объемы транспортировки. Таким образом, просела несколько транспортная отрасль».
«Но есть и положительные моменты: например, с конца прошлого года стабильно работает агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство плюсует постоянно 4,5-5,5% ежемесячно, и такой тренд, мы полагаем, сохранится до конца года», — заявил представитель Минэкономики.
Кроме того, «неплохо сработал ряд секторов услуг, в частности, информация и связь», а также «отдельные отрасли перерабатывающей промышленности, например, деревообработка».
«Выросло строительство, и все вот это позволило практически выйти на уровень прошлого года», — отметил Матусевич.