Минэкономики подготовило новый прогноз по ВВП

Расчеты Минэкономики по динамике ВВП близки к оценкам международных финансовых институтов, которые прогнозируют его падение по итогам года.

Как заявил замглавы ведомства Дмитрий Матусевич в передаче «Ток-шоу АТН» в эфире телеканала «Беларусь 1», «в настоящее время неблагоприятная эпидемиологическая ситуация будет оказывать определенное корректирующее воздействие на темпы роста валового внутреннего продукта».

«Цифры известны, многие международные агентства уже их озвучили. Министерство экономики также подготовило ряд прогнозных расчетов, и мы думаем, что мы будем близки к тем цифрам, которые озвучивают наши зарубежные партнеры», — сказал Матусевич.

В апреле международные организации ухудшили прогноз ситуации в белорусской экономике. Всемирный банк теперь ожидает, что в 2020 году она сократится на 4%, МВФ прогнозирует падение на 6%.

Белорусские власти пока не пересматривали официальный экономический прогноз на этот год. Они также не пошли на введение карантина и чрезвычайного положения, как другие страны ЕАЭС.

Согласно официального прогнозу властей, ВВП в 2020 году должен вырасти на 2,8%. По итогам первого квартала он снизился на 0,3%.

Как заявил на ток-шоу Матусевич, до планового показателя не хватило одного процентного пункта.

«Теплая погода скорректировала на 0,2% в меньшую сторону: меньше генерации, меньше потребления электроэнергии произошло, — отметил чиновник. — Также большую роль традиционно оказывает топливно-энергетический комплекс, в том числе нефтяной сектор. По понятным всем причинам получился недобор ВВП от производства нефтепродуктов и переработки сырой нефти. Поскольку не было нефти, сократились и объемы транспортировки. Таким образом, просела несколько транспортная отрасль».

«Но есть и положительные моменты: например, с конца прошлого года стабильно работает агропромышленный комплекс. Сельское хозяйство плюсует постоянно 4,5-5,5% ежемесячно, и такой тренд, мы полагаем, сохранится до конца года», — заявил представитель Минэкономики.

Кроме того, «неплохо сработал ряд секторов услуг, в частности, информация и связь», а также «отдельные отрасли перерабатывающей промышленности, например, деревообработка».

«Выросло строительство, и все вот это позволило практически выйти на уровень прошлого года», — отметил Матусевич.