Глава Минска: страну нельзя закрывать на карантин

Столичный градоначальник Анатолий Сивак считает, что Беларусь нельзя закрывать на карантин.

Как заявил он в эфире программы «Ток-шоу АТН», которая вышла в эфир 2 мая на «Беларусь 1», «закрытие» экономики Минска с 1 марта на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19 привело бы к падению валового регионального продукта на 8% в первом квартале и на 24% — по итогам первой половины 2020 года.

Также он считает, что «мы бы имели 465 тыс. человек, которые бы не были заняты в экономике в этот период и с какими-то последствиями дальше, потому что, по моему мнению, процесс открытия тоже непростой».

«Проще, мне кажется, и более правильно в этот момент подстраиваться под то, что происходит в мире, как-то переформатировать свой бизнес, — сказал Сивак. — И это происходит. Это делают те предприятия, которые вынуждены были, те сектора, особенно сектора услуг, где достаточно сложная ситуация. И вот мы видим, что, несмотря на то, что в торговых объектах мы замечаем меньшее количество людей, розница у нас растет: резко набрали обороты компании, которые занимаются доставкой продуктов».

«Представить себе «закрытие» экономики города невозможно, но вот цифры, которые я вам привел, — за этим же стоит бюджет, наполняемость бюджета. А здесь же это и финансирование тех же лечебных учреждений, всей социальной сферы. Это основной источник», — отметил председатель Мингорисполкома.

Ранее сообщалось, что спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что президентом было принято правильное решение о невведении карантина в Беларуси.

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