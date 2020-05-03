ГАИ работает в усиленном режиме
В воскресенье, третьего мая, сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме.
Как ранее сообщалось, что в связи с длинными выходными и достаточно комфортной погодой «ожидается увеличение количества участников дорожного движения».
Автоинспекторы дали свои рекомендации как водителям, так и пешеходам, подчеркнув, что именно от них самих во многом зависит личная безопасность.
Продолжается работа и по борьбе с лихачами. Кроме экипажей ДПС, которые следят за соблюдением скоростных режимов, будут использоваться и мобильные датчики контроля скорости.
Так, известно, где они будут находиться в Витебской и Гродненской областях:
- Витебск (проспект Московский);
- Полоцк (улица Богдановича);
- Гродно (проспект Клецкова);
- дорога Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе).
ГАИ Минска в мае установит мобильные датчики в
Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:
- от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
- свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
- свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.
Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:
- от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
- от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
- от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
- свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.
Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».
Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.
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