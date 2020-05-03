В Витебске горело училище олимпийского резерва

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Накануне днем спасатели выезжали тушить пожар в Витебском училище олимпийского резерва.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал на пульт дежурного о возгорании поступил второго мая в 16:48.

Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружили огонь в кирпичном одноэтажном складском здании (площадь 360 кв.м) на улице Шмырева, 44.

Пожаром повреждено имущество, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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Тэги: пожар Город: Витебск

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