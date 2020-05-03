Британские ученые обнаружили новую причину смерти от SARS-CoV-2

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По мнению британских ученых, недостаток витамина D может увеличивает вероятность смерти от коронавируса SARS-CoV-2.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В ходе исследования, которое провели специалисты из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, результаты которого были обнародованы в Research Square, были проанализированы уровни витамина D в 20 европейских государствах.

Как отмечается, ученые обнаружили обратную зависимость между уровнем витамина и смертностью от коронавируса.

«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — говорится в исследовании.

Также сообщается, что недостаточность витамина D наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами коронавируса, пишет gazeta.ru.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: витамин D коронавирус COVID-19 Великобритания

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