Британские ученые обнаружили новую причину смерти от SARS-CoV-2
По мнению британских ученых, недостаток витамина D может увеличивает вероятность смерти от коронавируса SARS-CoV-2.
В ходе исследования, которое провели специалисты из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, результаты которого были обнародованы в
Как отмечается, ученые обнаружили обратную зависимость между уровнем витамина и смертностью от коронавируса.
«Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии», — говорится в исследовании.
Также сообщается, что недостаточность витамина D наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами коронавируса, пишет
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