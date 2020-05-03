Западные разведки обвиняют Китай в уничтожении доказательств вспышки коронавируса

Спецслужбы пяти государств (Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США) выпустили совместный доклад-обвинение в отношении Китая.

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Как пишет dailytelegraph.com.au , китайские власти специально уничтожили доказательства вспышки коронавируса SARS-CoV-2 (вызывает заболевание COVID-19), которая произошла в провинции Ухань в конце 2019-го.

В докладе разведывательного альянса «Пяти глаз», отмечается, что Пекин намеренно скрывал информацию о возникновении коронавируса, подвергая тем самым риску другие государства.

Кроме этого утверждается, что Китай уничтожил доказательства проведения опытов с SARS-CoV-2 в лабораториях Уханя и отказывал предоставлять биоматериалы иностранным ученым, которые работали над созданием вакцины.

Разведчики пяти выше указанных стран считают, что Китай еще в начале декабря знал, что инфекция передается от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января.

По данным спецслужб, третьего января Госкомитет здравоохранения КНР распорядился уничтожить все образцы коронавируса, а также скрыть информацию о неизвестной инфекции.

Ранее сообщалось, что аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских спецслужб, заявил, что вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.

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