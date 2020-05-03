Западные разведки обвиняют Китай в уничтожении доказательств вспышки коронавируса
Спецслужбы пяти государств (Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США) выпустили совместный доклад-обвинение в отношении Китая.
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В докладе разведывательного альянса «Пяти глаз», отмечается, что Пекин намеренно скрывал информацию о возникновении коронавируса, подвергая тем самым риску другие государства.
Кроме этого утверждается, что Китай уничтожил доказательства проведения опытов с SARS-CoV-2 в лабораториях Уханя и отказывал предоставлять биоматериалы иностранным ученым, которые работали над созданием вакцины.
Разведчики пяти выше указанных стран считают, что Китай еще в начале декабря знал, что инфекция передается от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января.
По данным спецслужб, третьего января Госкомитет здравоохранения КНР распорядился уничтожить все образцы коронавируса, а также скрыть информацию о неизвестной инфекции.
Ранее сообщалось, что аппарат директора Национальной разведки США, который контролирует деятельность американских спецслужб, заявил, что вирус возник в естественных условиях, а затем передался человеку.
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