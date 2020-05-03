«Скажу откровенно, люди молодцы». За что Лукашенко похвалил белорусов

По мнению Александра Лукашенко, жители Беларуси в настоящее время правильно себя ведут.

Фото пресс-службы президента

«Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают, где попало. В общественных местах где-то, в магазин идут…» — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

На совещании 3 мая он напомнил, что сначала все «ринулись в аптеки, скупили, дефицит: «Сейчас этого дефицита нет. Мы экспортируем эти маски. Спасибо китайцам, Си Цзиньпину спасибо, отозвался на мою просьбу. Прислал нам один станок, сейчас второй — для масок, респираторов. У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи».

Лукашенко заметил, что, согласно докладу министра здравоохранения, лекарств и оборудования в больницах хватает даже для лечения самыми современными способами.

Глава государства обратил внимание, что ни в прошедшие, ни в предстоящие праздники и выходные ограничений в стране не вводилось, и люди сами решали, где им быть: «И надо отметить, мы это заметили, люди очень аккуратно относятся к своему здоровью. Как-то рассредоточились. Не было этого скопления».

Ранее сообщалось, что спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что президентом было принято правильное решение о невведении карантина в Беларуси. С ней солидарен и глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, заявивший, что нельзя закрывать страну.

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