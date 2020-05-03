Лукашенко уверяет, что в Беларуси навалом аппаратов ИВЛ
По словам Александра Лукашенко, сегодня в Беларуси заняты всего 10 процентов аппаратов искусственной вентиляции легких.
«По пневмонии, что я очень контролирую, заняты всего 10% от наличия аппаратов. У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ — 2,5 тыс. плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет», — заявил Лукашенко на сегодняшнем совещании.
Он также заявил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19: «Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к Министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей».
Также президент заявлял, что, согласно докладу министра здравоохранения, лекарств и оборудования в больницах хватает даже для лечения самыми современными способами.
Главное, что наговорил президент на сегодняшнем совещании:
- «Мы не можем отменить парад 9 мая»: «Тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло».
- «Скажу откровенно, и люди молодцы. Они эту маску не надевают, где попало».
- «Главное для нас сегодня — это лечение людей от пневмонии».
- Лукашенко также выразил удивление тому, что в стране почти тысяча человек погибли от алкоголя и самоубийств.
Только самые важные новости в наших каналах в