Лукашенко поражен: в Беларуси почти тысяча человек погибло от алкоголя и самоубийств

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На сегодняшнем совещании Александр Лукашенко признался, что был поражен количеством смертей в Беларуси от алкоголя и суицидов.

Фото носит иллюстративный характер

В целом, говоря о смертности в стране, Лукашенко заявил, что она снижается. Так, по его словам, за четыре месяца общая смертность уменьшилась на 1,5%: «Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет».

Он рассказал, что, к примеру, от болезней системы кровообращения с начала года умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии — примерно 6,4 тыс.

«Но что меня поразило — от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств — 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за четыре месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек — почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19», — приводит слова президента его пресс-служба.

Главное, что наговорил президент на сегодняшнем совещании:

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Тэги: отравление алкоголем самоубийство Персона: Александр Лукашенко

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