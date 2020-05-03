Лукашенко: мы не можем отменить парад

Александр Лукашенко серьезно настроен на проведение 9 мая в Минске военного парада в честь 75-летия Победы.

Фото из архива пресс-службы президента

Он убежден, что парад — это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие.

Лукашенко объяснил, что «оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада», передает пресс-служба президента.

Глава государства заявил на сегодняшнем совещании, что много думал над предложениями об отмене парада, но пришел к выводу: мы не можем его отменить.

Лукашенко также отметил, что павшие в годы войны «умирали ради нас»: «Подумайте, что скажут люди через день-два. Скажут, что испугались. Я хочу предупредить организаторов: никого тащить на это мероприятие не надо. Не хотят — берегут здоровье — мы это поймем. Тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло».

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Беларуси продолжается подготовка к военному параду 9 мая в Минске.

Главное, что наговорил президент на сегодняшнем совещании: