Лукашенко: на параде в Минске могли бы присутствовать представители всех стран

Александр Лукашенко заявил на сегодняшнем совещании, что приветствует всех, кто выразил желание приехать на парад в Минск.

Фото из архива пресс-службы президента

«Меня очень волнует, что люди не одобрят, если мы, испугавшись, разбредемся по норам. И вообще, Беларусь — это живой памятник той войны. И я думаю, что в этот день здесь могли бы присутствовать представители всех государств», — подчеркнул он.

По его словам, некоторые парламентарии из России уже заявили о своем желании посетить в День Победы Минск, поэтому белорусская сторона приветствует такой порыв и ждет гостей.

Более того, отметил Лукашенко, «если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери».

Ранее он заявил, что парад — это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие.