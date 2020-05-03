За сутки еще 877 человек заразились в Беларуси коронавирусом

В Беларуси на 3 мая зарегистрированы 16705 человек с положительным тестом на COVID-19. За сутки количество инфицированных увеличилось на 877.

Как отметили в Министерстве здравоохранения, это 8,1% от количества проведенных тестов. Всего их проведено 204 239.

Справились с недугом и выписаны 3196 пациентов.

В ведомстве также сообщили, что за весь период распространения инфекции на территории страны «умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Пресс-мероприятий на этой неделе министерство не проводило.

3 апреля замминистра здравоохранения Елена Богдан заявила на пресс-конференции, что предпринятые меры позволили предотвратить сотни случаев заболевания коронавирусной инфекцией ежедневно.

«Если бы не меры, которые предприняты по поиску пациентов с коронавирусом, их контактов, а также по их госпитализации и проведению противоэпидемических мероприятий на всей территории страны, то сегодня мы бы имели 840 случаев в день и ничем бы не отличались от близлежащих государств. Ни одна соседняя страна такие меры не предпринимала, не госпитализировались все выявленные контакты первого уровня, контакты второго уровня при наличии острых респираторных заболеваний», — сказала Богдан.

14 апреля она дала прогноз, что рост числа подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на 300-400 в сутки продлится еще две-три недели, после чего начнется спад.

На брифинге 24 апреля Богдан сообщила, что в стране началось внедрение экспресс-тестов для выявления иммуноглобулинов и оценки постинфекционного иммунитета. «Увеличение тестирования естественно повлечет за собой и увеличение числа выявленных случаев. Также думаю, мы найдем и тех, кто уже перенес заболевание, соответственно они войдут в число выявленных случаев», — предупредила она.

На сегодняшнем совещании Александр Лукашенко заявил, что , согласно докладу министра здравоохранения, лекарств и оборудования в больницах хватает даже для лечения самыми современными способами.

Ранее сообщалось, что спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что президентом было принято правильное решение о невведении карантина в Беларуси. С ней солидарен и глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, заявивший, что нельзя закрывать страну.

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