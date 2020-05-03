В Логойске пропала 90-летняя женщина

Активные поиски 90-летней жительницы Логойска Вероники Шупенько пока не дали результата.

Женщина рано утром первого мая ушла из дома (проживает на улице Тенистой) и пропала.

На протяжении минувших суток в Логойском районе добровольцами ПСО «Ангел» «были установлены свидетели, что позволило выделить приоритетные направления для проведения поисков», отметили в отряде.

Обследована большая территория — леса, поля, водоемы, заброшенные строения.

С помощью беспилотника были осмотрены открытые и труднодоступные участки местности.

В данный момент проводится анализ проделанной работы. Просматриваются фото- и видеоматериалы полученные в ходе мероприятий.

Поиски продолжаются.

Фото ПСО «Ангел»