В пригороде Гамбурга пьяный дальнобойщик из Беларуси насмерть сбил собутыльника из Украины

Полиция Гамбурга задержала дальнобойщика из Беларуси. Мужчину подозревают в пьяном вождении и смертельном наезде.

Как пишет progomel.by , происшествие случилось накануне вечером в пригороде Гамбурга на одном из паркингов автобана А7: водитель-белорус, который работает на польскую фирму, будучи нетрезвым, решил съездить в ближайший магазин за добавкой.

Не заметив одного из собутыльников, который находился перед тягачом, он нажал на газ.

Травмы, полученные от удара грузовика, оказались смертельными для 33-летнего украинца.

В начале января сообщалось, что пьяный спор о политике и роли Иосифа Сталина между белорусским и украинским дальнобойщиками стал причиной серьезного конфликта. Когда словесные аргументы закончились, 59-летний белорус ударил 47-летнего украинца по голове железным прутом.