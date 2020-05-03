В пригороде Гамбурга пьяный дальнобойщик из Беларуси насмерть сбил собутыльника из Украины
Полиция Гамбурга задержала дальнобойщика из Беларуси. Мужчину подозревают в пьяном вождении и смертельном наезде.
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Не заметив одного из собутыльников, который находился перед тягачом, он нажал на газ.
Травмы, полученные от удара грузовика, оказались смертельными для 33-летнего украинца.
В начале января сообщалось, что пьяный спор о политике и роли Иосифа Сталина между белорусским и украинским дальнобойщиками стал причиной серьезного конфликта. Когда словесные аргументы закончились, 59-летний белорус ударил 47-летнего украинца по голове железным прутом.