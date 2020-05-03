После акции протеста в Бресте задержали одного из активистов

/ Общество
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В Бресте третьего мая задержан один из участников шествия противников строительства аккумуляторного завода.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Владимир Величкин, сотрудники милиции задержали активиста около 13:30, когда тот уходил от кинотеатра «Беларусь» после завершения шествия.

«Задерживали его несколько сотрудников милиции в гражданской одежде. По словам активистов, этого человека зовут Андрей. Фамилии его они не знают. Известно, что он был сегодня на площади Ленина, где собрались противники аккумуляторного завода, — дополнил правозащитник. — Будем выяснять, за что его задержали».

Сегодня на площади Ленина в Бресте собралось около 250 противников строительства аккумуляторного завода. После встречи они прошли по центральным улицам города Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». По дороге скандировали «Нет заводу АКБ!», «Свободу активистам!», «Геноцид не пройдет!», «Чиновников на нары!».
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Владимир Величкин Город: Брест

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