Белорусский хоккеист перешел в «Салават Юлаев»

Защитник национальной сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов продолжит карьеру в уфимском клубе «Салават Юлаев».

Фото с сайта hockey.by

Как сообщает пресс-служба российской команды, соглашение стороны заключили на два сезона.

Ранее хоккеист кроме белорусских клубов выступал за «Сиракьюз Кранч», «Тампа-Бей Лайтнинг», «Атлант», «Спартак», «Торпедо» и «Амур».

В 347 матчах Континентальной хоккейной лиги ООН набрал 74 результативных балла (15+59).

«Рад, что перешел в клуб с богатой историей, — сказал он в экспресс-интервью пресс-службе «СЮ». — Эмоции только положительные. Мне нравится, что команда играет в такой советский атакующий хоккей».