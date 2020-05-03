Белорусский хоккеист перешел в «Салават Юлаев»

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Защитник национальной сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов продолжит карьеру в уфимском клубе «Салават Юлаев».

Фото с сайта hockey.by

Как сообщает пресс-служба российской команды, соглашение стороны заключили на два сезона.

Ранее хоккеист кроме белорусских клубов выступал за «Сиракьюз Кранч», «Тампа-Бей Лайтнинг», «Атлант», «Спартак», «Торпедо» и «Амур».

В 347 матчах Континентальной хоккейной лиги ООН набрал 74 результативных балла (15+59).

«Рад, что перешел в клуб с богатой историей, — сказал он в экспресс-интервью пресс-службе «СЮ». — Эмоции только положительные. Мне нравится, что команда играет в такой советский атакующий хоккей».
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Тэги: ХК Салават Юлаев Персона: Дмитрий Коробов Город: Уфа

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