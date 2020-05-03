В Закарпатье задержали «Джип Гранд Чероки», нашпигованный белорусскими сигаретами

Крупную партию контрабандных сигарет задержали украинские пограничники.

Фото Госпогранслужбы Украины

Как сообщили в Госпогранслужбе, недалеко от города Рахов (Закарпатье) был остановлен «Джип Гранд Чероки» с польскими номерами.

В ходе осмотра внедорожника, было обнаружено две тысячи пачек сигарет белорусского производства без украинских акцизных марок.

Откуда в его автомобиле взялись сигареты 30-летний украинец ответить не смог.

Табачные изделия переданы представителям Государственной фискальной службы. В отношении водителя открыто уголовное производство.