В Закарпатье задержали «Джип Гранд Чероки», нашпигованный белорусскими сигаретами

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Крупную партию контрабандных сигарет задержали украинские пограничники.

Фото Госпогранслужбы Украины

Как сообщили в Госпогранслужбе, недалеко от города Рахов (Закарпатье) был остановлен «Джип Гранд Чероки» с польскими номерами.

В ходе осмотра внедорожника, было обнаружено две тысячи пачек сигарет белорусского производства без украинских акцизных марок.

Откуда в его автомобиле взялись сигареты 30-летний украинец ответить не смог.

Табачные изделия переданы представителям Государственной фискальной службы. В отношении водителя открыто уголовное производство.
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Тэги: Украина контрабанда сигарет

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