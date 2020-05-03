Тысячи немцев вышли на улицы против ограничений, введенных из-за пандемии
Несколько тысяч человек протестовали в Германии против ограничений, введенных правительством из-за пандемии коронавируса.
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Организаторы планировали участие в акции около пяти тысяч человек. Зарегистрировались на него не менее 2500 человек.
Правоохранители заранее нанесли специальную разметку, чтобы между демонстрантами соблюдалась предписанная минимальная дистанция в 1,5 метра. Тем не менее в ряде случаев избежать нарушений все же не удалось.
Собравшиеся принесли с собой транспаранты с надписями «Мы — за Основной закон», некоторые требовали отставки федерального канцлера Ангелы «Меркель и компании». При этом часть пришедших была в масках. По данным полиции, в целом мероприятие прошло в мирном ключе.
Среди участников было множество «антипрививочников» и представителей крайне правых сил. В их числе — Ральф Людвиг, который совместно с врачом Бодо Шиффманом создал партию против вакцинации.
В столице прошли сразу две акции напротив известного театра «Фольксбюне» в центре города.
Не все желающие смогли попасть на мероприятия, поскольку, согласно решению городских властей, во время действия ограничительных мер в одной акции могут участвовать не более 20 человек, с 4 мая — не более 50 человек.
Полиция использовала мегафоны, неоднократно призывая большое число собравшихся (около 300 человек) разойтись, несколько человек были задержаны.
Власти ФРГ 30 апреля решили немного ослабить ограничительные меры, действующие в стране с 16 марта.
Так, было принято решение открыть уличные детские площадки. Родители должны следить за соблюдением правил гигиены, а также не допускать большого скопления детей.
Кроме того, будут открыты музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады во всех федеральных землях.
Ранее сообщалось, что спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова заявила, что президентом было принято правильное решение о невведении карантина в Беларуси. С ней солидарен и глава Мингорисполкома Анатолий Сивак, заявивший, что нельзя закрывать страну.
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