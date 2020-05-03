В Москве назвали парад в Беларуси пиром во время чумы
Белорусов необходимо отговаривать от проведения военного парада на 9 мая, считает ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев.
Как заявил он радиостанции
«Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», — заявил специалист.
Напомним, на сегодняшнем совещании Александр Лукашенко сообщил, что он не может отменить парад, так как люди подумают, что руководство страны испугалось.
Президент также заметил, что что парад — это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие.
Виктор Ларичев считает, что это не так: «На параде очень тяжело будет контролировать дыхание, одни будут в масках, другие нет. Люди в принципе сами контролируют, как маска надета, где у них руки. В такой ситуации будет очень тяжело проконтролировать, легче заразиться намного».
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