В Москве назвали парад в Беларуси пиром во время чумы

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Белорусов необходимо отговаривать от проведения военного парада на 9 мая, считает ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев.

Виктор Ларичев / Фото с сайта аrgumenti.ru

Как заявил он радиостанции «Говорит Москва», необходимо отговорить руководство страны и остановить это мероприятие.

«Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», — заявил специалист.

Напомним, на сегодняшнем совещании Александр Лукашенко сообщил, что он не может отменить парад, так как люди подумают, что руководство страны испугалось.

Президент также заметил, что что парад — это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие.

Виктор Ларичев считает, что это не так: «На параде очень тяжело будет контролировать дыхание, одни будут в масках, другие нет. Люди в принципе сами контролируют, как маска надета, где у них руки. В такой ситуации будет очень тяжело проконтролировать, легче заразиться намного».

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: парад 9 Мая коронавирус COVID-19 Персона: Виктор Ларичев Город: Москва

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