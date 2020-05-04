Чемпионат Беларуси по футболу: лидеры выкарабкиваются из ямы
Лидеры минувшего первенства Беларуси по футболу постепенно выбираются из незавидного положения, в котором оказались на старте 30-го чемпионата страны.
В минувшие выходные у команды высшей лиги сыграли седьмой тур. Отметим, что квартет, сыгравший в среду ответные полуфинальные поединки Кубка Беларуси, добился побед. Более того, брестчане, мозыряне, борисовчане и солигорчане миним три раза поражали ворота соперника. Всего в туре было забито 30 мячей (в среднем 3,75 за игру):
- «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» — 0:2;
- «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5;
- «Рух» — «Городея» — 1:1;
- «Динамо» (Мн) — «Слуцк» — 1:2;
- «Белшина» — «Динамо» (Бр) — 0:3;
- «Витебск» — «Славия» — 2:3;
- БАТЭ — «Неман» — 3:1;
- «Шахтер» — «Ислочь» — 4:0.
Турнирное положение:
- Слуцк — 16;
- Торпедо-БелАЗ — 14;
- БАТЭ — 13;
- Энергетик-БГУ — 12;
- Ислочь — 12;
- Шахтер — 11;
- Славия — 10;
- Витебск — 10;
- Городея — 10;
- Динамо (Бр) — 10;
- Рух — 9;
- Минск — 9;
- Динамо (Мн) — 9;
- Неман — 8;
- Смолевичи — 3;
- Белшина — 2.
Восьмой тур запланирован на 8-10 мая.