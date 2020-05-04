Чемпионат Беларуси по футболу: лидеры выкарабкиваются из ямы

Лидеры минувшего первенства Беларуси по футболу постепенно выбираются из незавидного положения, в котором оказались на старте 30-го чемпионата страны.

Автор первого в сезоне хет-трика Валерий Горбачик («Торпедо-БелАЗ») / Фото пресс-службы жодинского клуба

В минувшие выходные у команды высшей лиги сыграли седьмой тур. Отметим, что квартет, сыгравший в среду ответные полуфинальные поединки Кубка Беларуси, добился побед. Более того, брестчане, мозыряне, борисовчане и солигорчане миним три раза поражали ворота соперника. Всего в туре было забито 30 мячей (в среднем 3,75 за игру):

«Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» — 0:2;

«Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5;

«Рух» — «Городея» — 1:1;

«Динамо» (Мн) — «Слуцк» — 1:2;

«Белшина» — «Динамо» (Бр) — 0:3;

«Витебск» — «Славия» — 2:3;

БАТЭ — «Неман» — 3:1;

«Шахтер» — «Ислочь» — 4:0.

Турнирное положение:

Слуцк — 16; Торпедо-БелАЗ — 14; БАТЭ — 13; Энергетик-БГУ — 12; Ислочь — 12; Шахтер — 11; Славия — 10; Витебск — 10; Городея — 10; Динамо (Бр) — 10; Рух — 9; Минск — 9; Динамо (Мн) — 9; Неман — 8; Смолевичи — 3; Белшина — 2.

Восьмой тур запланирован на 8-10 мая.