Чемпионат Беларуси по футболу: лидеры выкарабкиваются из ямы

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Лидеры минувшего первенства Беларуси по футболу постепенно выбираются из незавидного положения, в котором оказались на старте 30-го чемпионата страны.

Автор первого в сезоне хет-трика Валерий Горбачик («Торпедо-БелАЗ») / Фото пресс-службы жодинского клуба

В минувшие выходные у команды высшей лиги сыграли седьмой тур. Отметим, что квартет, сыгравший в среду ответные полуфинальные поединки Кубка Беларуси, добился побед. Более того, брестчане, мозыряне, борисовчане и солигорчане миним три раза поражали ворота соперника. Всего в туре было забито 30 мячей (в среднем 3,75 за игру):

  • «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» — 0:2;
  • «Минск» — «Торпедо-БелАЗ» — 2:5;
  • «Рух» — «Городея» — 1:1;
  • «Динамо» (Мн) — «Слуцк» — 1:2;
  • «Белшина» — «Динамо» (Бр) — 0:3;
  • «Витебск» — «Славия» — 2:3;
  • БАТЭ — «Неман» — 3:1;
  • «Шахтер» — «Ислочь» — 4:0.

Турнирное положение:

  1. Слуцк — 16;
  2. Торпедо-БелАЗ — 14;
  3. БАТЭ — 13;
  4. Энергетик-БГУ — 12;
  5. Ислочь — 12;
  6. Шахтер — 11;
  7. Славия — 10;
  8. Витебск  — 10;
  9. Городея — 10;
  10. Динамо (Бр) — 10;
  11. Рух — 9;
  12. Минск — 9;
  13. Динамо (Мн) — 9;
  14. Неман — 8;
  15. Смолевичи — 3;
  16. Белшина — 2.

Восьмой тур запланирован на 8-10 мая.
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Тэги: футбол-Беларусь

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