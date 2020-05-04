Теплая погода продолжает баловать белорусов

Теплая погода, установившаяся в Беларуси с мая, продолжит баловать жителей республики.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь на востоке страны; местами прогремят грозы.

Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +17..+19°C;

Витебск +17..+19°C;

Гомель +19..+21°C;

Гродно +16..+18°C;

Могилев +18..+20°C;

Минск +16..+18°C.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.