Теплая погода продолжает баловать белорусов

/ Общество
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Теплая погода, установившаяся в Беларуси с мая, продолжит баловать жителей республики.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь на востоке страны; местами прогремят грозы.

Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах в отдельных районах сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +17..+19°C;
  • Витебск +17..+19°C;
  • Гомель +19..+21°C;
  • Гродно +16..+18°C;
  • Могилев +18..+20°C;
  • Минск +16..+18°C.

Напомним, из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.
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Тэги: погода

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