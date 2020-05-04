Сгорела дача: на пожаре под Бобруйском погибли два человека

Два человека погибли сегодня ночью на пожаре в Бобруйском районе.

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Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о горении частного дома в дежурную часть поступило в 02:54.

Во время тушения пожара в садовом товариществе «Физкультурник» (около деревни Слобода) спасатели обнаружили тела 63-летнего хозяина и неизвестного мужчины (личность устанавливается).

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло 15 пожаров, на которых погибли три человека. Кроме ЧП в Бобруйском районе огонь забрал жизнь инвалида первой группы в одной из деревень Славгородского района.

Напомним, накануне на совещании Александр Лукашенко был поражен количеством смертей не от болезней — от алкоголя, суицидов, на пожарах.