Фотофакт. Два авто опрокинулись в ДТП в Браславском районе

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«Пежо 406» и «Ауди 80» опрокинулись в результате ДТП в Браславском районе.

Два идентичных дорожно-транспортных происшествия случились днем первого мая на дорогах в Витебской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, сначала, примерно в 14:00, на 14-м километре дороги Опса — Богино — Видзы (недалеко от деревни Богино) 21-летняя новополочанка на «французе» не справилась с управлением, вылетела в кювет, где авто опрокинулось.

А буквально через два часа на дороге Браслав — Плюсы — Слободка рядом с деревней Луни 23-летний местный житель на «немце» съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водители в результате ДТП получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в районную больницу.

 

Фото УГАИ Витебской области
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Тэги: ДТП Город: Браслав

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