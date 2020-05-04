Фотофакт. Два авто опрокинулись в ДТП в Браславском районе

«Пежо 406» и «Ауди 80» опрокинулись в результате ДТП в Браславском районе.

Два идентичных дорожно-транспортных происшествия случились днем первого мая на дорогах в Витебской области.

По информации региональной Госавтоинспекции, сначала, примерно в 14:00, на 14-м километре дороги Опса — Богино — Видзы (недалеко от деревни Богино) 21-летняя новополочанка на «французе» не справилась с управлением, вылетела в кювет, где авто опрокинулось.

А буквально через два часа на дороге Браслав — Плюсы — Слободка рядом с деревней Луни 23-летний местный житель на «немце» съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водители в результате ДТП получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в районную больницу.

Фото УГАИ Витебской области