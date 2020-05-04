Польша поставит нефть в Беларусь: на что еще положили глаз соседи-инвесторы

Беларусь и Польша начинают сотрудничество в сфере энергетики, есть договоренности о поставках в Беларусь нефти.

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Как отметил посол Польши в Беларуси Артур Михальски 3 мая в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1», «в этом очень помогает активный политический диалог между нашими государствами».

По его словам, поляки понимают потребность Беларуси в диверсификации источников энергии —в соседней стране «давно это сделали».

Он отметил, что польская сторона знает о переговорах Беларуси со многими странами, балтийскими и Польшей, насчет возможных транзитных путей: «В политическом плане в Польше есть очень доброжелательное отношение к этому вопросу, и Польша хотела бы быть частью этого желания Беларуси диверсифицировать источники энергии».

По словам Михальского, интерес деловых кругов Польши к Беларуси растет — в последний год в Беларусь приехало много польских бизнесменов.

«Мы связаны корнями в разных областях и разных измерениях. Мы много делаем, что способствует народной дипломатии. Мы осознаем, что наше соседство — важное, это не угроза, а шанс», — подчеркнул посол.

Польских инвесторов, по его словам, привлекают различные отрасли белорусской экономики — мебельная индустрия, аграрная сфера, IT-сектор.

Михальски отметил положительную динамику в экономическом сотрудничестве двух стран. «У нас более трех миллиардов долларов товарооборота каждый год. Мы в хорошем положении, поскольку польские инвесторы ищут рынки. Соседний рынок — это, во-первых, очень удобно, люди очень хорошо понимают друг друга, поскольку наши языки — белорусский и польский — похожи друг на друга», — сказал посол Польши.