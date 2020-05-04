Сбежавшего из соцприюта мальчика до сих пор не нашли

Продолжаются поиски 14-летнего Кирилла Конецкого, о судьбе которого почти неделю ничего не известно.

Как сообщается, ребенок утром 28 апреля сбежал из социального приюта в поселке Октябрьский (Смолевичский район).

В комментариях к сообщению на странице ПСО «Ангел» в соцсети отмечается, что Кирилл примерно раз в три месяца сбегает: «Просто пошёл гульнуть на свободе, как обычно». В прошлай раз, как отмечается, «в Россию хотел сбежать», но россияне закрыли границу из-за COVID-19.

В «Ангеле» рассказали, что в этом приюте «находятся дети, которых забирают на время, пока либо родители исправятся, либо до решения суда».

По мнению одного из читателей, который был причастен к прошлому обнаружению подростка, «сложилось ощущение, что у него склонность к бродяжничеству и на этом фоне возникают соответствующие поведенческие привычки с вытекающими последствияии»: «Во всяком случае, понятно, что в этом центре его ничего не держит. И теперь он едва дождался потепления и уже снова рванул на свободу».