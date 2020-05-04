Под Петриковом «Фольксваген» врезался в дерево — в загоревшемся авто погибли два человека
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Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Петриковском районе.
Как сегодня сообщили в пресс-службе МВД, трагедия произошла второго мая примерно в 14:00.
По предварительным данным, 35-летний водитель «Фольксваген-Гольфа» на дороге Секеричи — Лучицы не справился с управлением, вылетел кювет и врезался в дерево.
От удара автомобиль загорелся. Погибли водитель и 59-летний пассажир.
Совсем недавно сообщалось об аналогичном ДТП на 45-м километре дороги Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное. «Фольксваген-Пассат» врезался в дерево и загорелся. Погибли водитель и пассажир.