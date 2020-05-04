Власти потратят почти 1 млн долларов на сериал о «достижениях социально-экономического развития» Беларуси

В Беларуси планируется съемка игрового сериала о «достижениях социально-экономического развития» страны.

Фото из архива пресс-службы президента

В конкурсной документации отмечается, что исполнитель должен снять фильм в игровой форме, «состоящий из 8 серий не менее 44 минут каждая, на одном из государственных языков» и сопроводить фильм субтитрами на английском языке.

После заключения договора исполнитель обязан в течение 16 месяцев обеспечить производство фильма.

Ориентировочная стоимость производства оценена Министерством культуры 3,4 млн рублей (более 1,36 млн долларов). При этом в конкурсных документах говорится, что госбюджет будет финансировать «не более 70%» (более 950 тыс. долларов) от стоимости производства фильма, еще не менее 30% должно быть привлечено на производство фильма из иных, «не запрещенных законодательством» источников.

Фильм в игровой форме, «отражающий достижения социально-экономического развития Республики Беларусь», может быть снят в одном из жанров — драма, мелодрама, приключения, остросюжетный фильм (по выбору исполнителя).

Исполнитель, который возьмется за съемки, должен будет «обеспечить распространение фильма, в том числе за пределами Республики Беларусь», говорится в конкурсной документации.

Кроме этого, исполнитель по согласованию с Министерством культуры (которое выступает заказчиком производства сериала) получит право выставлять фильм на международные кинофестивали.