Биржа: рубль обвалился на торгах 4 мая

Белорусский рубль сильно упал на торгах БВФБ в понедельник, четвертого мая, к европейской и американской валютам.

Три основные иностранные валюты завершили свои сессии со следующими показателями:

евро вырос на 0,0584 пункта (+2,22%) — 2,6845 белорусского рубля;

доллар укрепился на 0,0401 пункта (+1,66%) — 2,4544 белорусского рубля;

российский рубль сдал позиции сразу на 0,0687 пункта (-2,07%) — 3,2501 белорусского рубля за 100 российских.

Ранее сообщалось, что средний курс наличной американской валюты в апреле снизился на 6,38%, однако с начала года — вырос на 14,91% (с 2,1134 до 2,4285 рубля).

В прошлом месяце белорусский рубль занял первое место в бывшем СССР по укреплению к доллару.