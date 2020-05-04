На вторник объявлен желтый уровень опасности

В Ближайшие сутки в Беларуси ожидается неблагоприятное погодное явление. С оперативным предупреждением об этом выступил Белгидромет.

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По прогнозу синоптиков, ночью (в юго-восточной части страны), а днем некоторых районах прогремят грозы.

В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. Белорусские спасатели рекомендуют: