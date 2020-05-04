На вторник объявлен желтый уровень опасности
В Ближайшие сутки в Беларуси ожидается неблагоприятное погодное явление. С оперативным предупреждением об этом выступил Белгидромет.
По прогнозу синоптиков, ночью (в юго-восточной части страны), а днем некоторых районах прогремят грозы.
В связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности. Белорусские спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.