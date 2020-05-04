Жириновский вновь жестко «наехал» на Лукашенко

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в очередной раз жестко прошелся по Александру Лукашенко.

Фото с сайта РБК

Политик отреагировал на слова белорусского руководителя о желании депутатов Госдумы приехать 9 мая на военный парад в Минск.

Накануне вопрос во время совещания Александр Лукашенко заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он утверждает, что некоторые российские парламентарии выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

Как отметил в комментарии «Эхо Москвы» Жириновский, если такое приглашение поступит ему из Минска, то от «фракции ЛДПР никуда не поедет», потому что либерал-демократы «соблюдают жесточайший режим».

«Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск, — заявил политик. — Это недопустимо, это ошибка и преступление со стороны Лукашенко, и в этом преступлении мы участвовать не должны».

Ранее, напомним, Жириновский назвал политику Лукашенко по поводу COVID-19 «безответственной для политического лидера европейской страны»: «Остановитесь, Александр Григорьевич, пока не поздно!».

Отметим, что ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев заявил, что необходимо отговорить руководство страны и остановить парад: «Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость».

По официальным данным Минздрава на четвертое мая, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 17.489 (8,2% от общего числа проведенных тестов), скончались 103 человека.

По данным университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию во всем мире, по данным на четвертое мая всего зарегистрировано 3 504 129 случаев заражения коронавирусом, от болезни COVID-19 умерли более 247,3 тысячи человек, выздоровели — свыше 1,1 миллиона.

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