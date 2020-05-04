Выборы в период пандемии: ООН и ОБСЕ подготовили рекомендации

ООН и ОБСЕ подготовили рекомендации правительствам стран, в которых во время пандемии предусмотрены выборы.

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Как сказано в совместной декларации «О свободе выражения мнения и выборах в эпоху цифровых технологий», государствам следует создавать нормативно-правовую базу для развития свободных СМИ, которые могут предоставлять избирателям доступ к достоверной информации об участниках избирательного процесса.

В документе выражается серьезная обеспокоенность угрозами, с которыми журналисты могут столкнуться во время освещения выборов. В частности, речь идет о возможных актах насилия против них, а также клеветнических кампаниях, которые подрывают работу представителей СМИ и доверие общественности.

Представители ООН и ОБСЕ также обеспокоены тем, что многие государства принимают законы, которые, хотя формально обоснованны, «неоправданно ограничивают свободу выражения мнения, расширяют государственный контроль над СМИ, ограничивают свободу слова в интернете и увеличивают возможности различных субъектов собирать персональные данные граждан».

В декларации отмечается, что проведение выборов во всем мире, запланированных в разгар пандемии COVID-19, «может привести к дополнительным препятствиям для информирования общественности, порой необоснованно навязываемым государственными субъектами, в период, когда избирателям особенно необходим доступ к широкому спектру информации и идей, чтобы сделать свой осознанный выбор».

ООН и ОБСЕ рекомендуют государствам «создавать системы, обеспечивающие работоспособный доступ к интернету и другим цифровым технологиям для всех слоев населения, в том числе путем преодоления цифрового разрыва по признаку пола, расы, национальной принадлежности, наличия инвалидности, социально-экономического положения и других признаков, и установления четких требований и стратегий для обеспечения соблюдения принципа сетевого нейтралитета».

Гоcударствам рекомендовано «обеспечить, чтобы любые ограничения свободы выражения мнения, которые применяются в период выборов, подчинялись трем критериям международного законодательства о правах человека — законности, правомерности цели и необходимости».

«Недопустима предварительная цензура СМИ, в том числе с помощью таких средств, как административная блокировка веб-сайтов средств массовой информации или отключение интернета, — говорится в документе. — Любые ограничения права на предвыборную агитацию должны отвечать международным стандартам, в том числе в той их части, которая требует от публичных фигур большей, чем у обычных граждан, терпимости к критике в свой адрес и пристальному вниманию к своей деятельности. Недопустимо, чтобы законы о дезинформации носили общий характер или были нечеткими, например включали запрет «ложных новостей» или «необъективной информации».

Представители ООН и ОБСЕ подчеркивают, что «государственные субъекты ни при каких обстоятельствах не должны злоупотреблять своим положением или полномочиями, они не должны принимать меры с целью оказания неправомерного влияния на освещение в СМИ, в том числе выборов, как прямые (лицензирование СМИ, осуществление контроля над общественными СМИ или регуляторами средств массовой информации), так и косвенные (ограничение доступа к газетной бумаге, радиочастотам или свободному распространению продукции СМИ по всей стране)».

«Государственные субъекты должны обеспечить надежный доступ СМИ к источникам официальной информации и кандидатам на государственные должности и исключить неоправданные препятствия для распространения подобной информации и идей, в том числе во время пандемии COVID-19», — говорится в декларации.

В документе отмечается, что традиционные и цифровые СМИ в период выборов «должны быть освобождены от ответственности за распространение заявлений, сделанных непосредственно партиями или кандидатами».

Исключение может быть только в случаях, когда эти заявления «были признаны незаконными независимым и беспристрастным судебным или административным органом или являются подстрекательством к насилию, распространение которого СМИ могло добросовестно предотвратить».

В декларации говорится, что любой административный орган, уполномоченный осуществлять надзор за соблюдением правил деятельности СМИ, в период выборов должен быть независимым от правительства, а его решения подлежат своевременному судебному контролю.

«Все общественные и государственные СМИ в период выборов должны обеспечивать информирование общественности в вопросах выборов, придерживаться строгих норм справедливости, беспристрастности и баланса, а также предоставлять всем партиям и кандидатам равные возможности для прямого общения с общественностью безвозмездно или по субсидированным тарифам», — подчеркивается в декларации.

В документе также отмечается, что государства несут особое обязательство принимать в период выборов быстрые и эффективные меры по предотвращению, расследованию, судебному преследованию и наказанию за нападения, угрозы, преследование и запугивание журналистов и других работников СМИ, в том числе в отношении их собственности и семей, особенно когда государственные субъекты имеют или могут иметь к этому отношение.

Представители ООН и ОБСЕ считают, что интернет-посредники не должны нести ответственность за дезинформацию, некорректную и недобросовестную информацию, которая была распространена на их платформах, кроме случаев непосредственного влияния на ее содержание или невыполнения юридически обязательного постановления об удалении этого контента.

«Партии и кандидаты должны своевременно предоставлять, в том числе СМИ, сведения в отношении своих расходов на выборы и, в частности, расходов на продвижение в традиционных и цифровых СМИ и другой деятельности в области цифровой коммуникации, — говорится в декларации. — Государственные субъекты, в том числе ответственные за регулирование выборов, должны быть полностью транспарентными в отношении любых своих соглашений или партнерских отношений, формальных или неформальных, с интернет-посредниками и, в частности, с цифровыми компаниями и социальными сетями в связи с выборами».

Президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа.