Рейтинг власти падает: за кого сегодня проголосовали бы украинцы

Киевский международный институт социологии (КМИС) представил свежие рейтинги поддержки политических лидеров и партий.

Опрос проводился с 17 по 25 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе

В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины

Напомним, на выборах главы государства в 2019 году политики, набравшие более 5%, расположились в следующем порядке:

Владимир Зеленский (30,24% — в первом туре; 73,23 — во втором); Петр Порошенко (15,95%; 24,46%); Юлия Тимошенко (13,40%); Юрий Бойко (11,68%); Анатолий Гриценко (6,91%); Игорь Смешко (6,04%); Олег Ляшко (5,48%).

Рейтинг партий на выборах в Верховную раду

Напомним, на выборах в Верховную раду в 2019 году партии, набравшие 5+%, расположились в следующем порядке: