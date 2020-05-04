Рейтинг власти падает: за кого сегодня проголосовали бы украинцы

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Киевский международный институт социологии (КМИС) представил свежие рейтинги поддержки политических лидеров и партий.

Опрос проводился с 17 по 25 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе

В ходе опроса проведено 4024 интервью.

Рейтинг кандидатов на выборах президента Украины

Напомним, на выборах главы государства в 2019 году политики, набравшие более 5%, расположились в следующем порядке:

  1. Владимир Зеленский (30,24% — в первом туре; 73,23 — во втором);
  2. Петр Порошенко (15,95%; 24,46%);
  3. Юлия Тимошенко (13,40%);
  4. Юрий Бойко (11,68%);
  5. Анатолий Гриценко (6,91%);
  6. Игорь Смешко (6,04%);
  7. Олег Ляшко (5,48%).

Рейтинг партий на выборах в Верховную раду

Напомним, на выборах в Верховную раду в 2019 году партии, набравшие 5+%, расположились в следующем порядке:

  1. «Слуга народа» — 43,16%;
  2. «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%;
  3. «Батькивщина» — 8,18%;
  4. «Европейская солидарность» — 8,10%;
  5. «Голос» — 5,82%.
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Тэги: Украина

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