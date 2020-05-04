Рейтинг власти падает: за кого сегодня проголосовали бы украинцы
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Киевский международный институт социологии (КМИС) представил свежие рейтинги поддержки политических лидеров и партий.
Опрос проводился с 17 по 25 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе
В ходе опроса проведено 4024 интервью.
Напомним, на выборах главы государства в 2019 году политики, набравшие более 5%, расположились в следующем порядке:
- Владимир Зеленский (30,24% — в первом туре; 73,23 — во втором);
- Петр Порошенко (15,95%; 24,46%);
- Юлия Тимошенко (13,40%);
- Юрий Бойко (11,68%);
- Анатолий Гриценко (6,91%);
- Игорь Смешко (6,04%);
- Олег Ляшко (5,48%).
Напомним, на выборах в Верховную раду в 2019 году партии, набравшие 5+%, расположились в следующем порядке:
- «Слуга народа» — 43,16%;
- «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,05%;
- «Батькивщина» — 8,18%;
- «Европейская солидарность» — 8,10%;
- «Голос» — 5,82%.