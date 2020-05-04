«Беларусбанк» перестал выдавать кредиты на приобретение жилья

С 1 мая в банке ввели временный порядок кредитования жилых помещений на общих основаниях, а также домокомплектов, незавершенных законсервированных капитальных строений.

По-прежнему получить кредит можно на приобретение жилых помещений с использованием субсидий согласно указу № 240, в рамках системы стройсбережений, а также в рамках продукта «Ипотека с нами» (кредитные программы с застройщиками), передает realt.by .

Так, например, в «А-100 Девелопмент» подтвердили, что жилье в компании, как и раньше, по партнерской программе с банком можно построить под 9% годовых.

Данный временный порядок приостановления кредитования введен по решению банка, и сроки действия его не называются.