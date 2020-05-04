Лукашенко о параде 9 мая: никого туда не тащим и не загоняем

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Массовые мероприятия к 75-летию победы в Великой отечественной войне готовились давно и отменяться не буду. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время беседы в формате видеоконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что самое важное в череде этих мероприятий — это парад Победы. Еще одно состоится 8 мая — в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске заложат капсулы с землей, привезенной из разных государств, городов-героев.
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Тэги: 9 Мая парад Персона: Игорь Додон Александр Лукашенко

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