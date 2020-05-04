Лукашенко заверил, что выборы президента состоятся «точно летом»

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Об этом он заявил 4 мая во время разговора в формате телеконференции с президентом Молдовы Игорем Додоном. Видеофрагмент разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Фото пресс-службы президента Беларуси

Лукашенко отметил, что в нынешнем году в Молдове должны пройти президентские выборы. «Но вы должны точно знать, что у нас еще раньше состоятся выборы. У нас нет оснований здесь их переносить, — сказал он. — В Беларуси нет возможности по Конституции перенести эти выборы. В ближайшее время с датой определимся. Но это будет точно летом».

Президент подчеркнул, что крайний срок проведения президентских выборов — 31 августа. «Дальше, чем 31 августа, мы не можем проводить по Конституции», — заявил он.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Игорь Додон Александр Лукашенко

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