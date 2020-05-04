В лесу под Рогачевом обнаружены останки красноармейца, пропавшего без вести в годы войны

Останки бойца Красной армии, считавшегося пропавшим без вести, обнаружены в лесу в Рогачевском районе.

В конце марта житель Рогачева в лесу в районе деревни Стреньки недалеко от автодороги на Бобруйск обнаружил фрагменты костей и несколько старых предметов, покрытых ржавчиной.

Мужчина позвонил в милицию. Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла костные останки человека, а также часть лопаты, фрагменты ремня и обуви, алюминиевую ложку, гильзы и военную каску, в которой находились фрагменты документов.

Впоследствии было установлено, что фрагменты документов являются частью военного билета, принадлежавшего рядовому Фещенко Петру Моисеевичу — уроженцу деревни Уласы Комаринского района Полесской области (ныне территория Хойникского района Гомельской области).

До сих пор этот рядовой числился как пропавший без вести в годы войны. Сейчас ведутся поиски его родственников, которым могут быть переданы останки военнослужащего для захоронения, сообщает Следственный комитета.

Фото Управления Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области