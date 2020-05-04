В Минздраве разъяснили, как будут начислять надбавки медикам, работающим с инфекционными заболеваниями

Согласно Указу президента № 131, надбавка положена работникам бюджетных организаций здравоохранения, которые помогают (или участвуют в оказании помощи) пациентам с инфекционными заболеваниями или контактам первого уровня.

Выплаты полагаются и тем, кто работает в условиях инфекции COVID-19, ближневосточного респираторного синдрома (MERS), холеры, чумы, геморрагической лихорадки Эбола, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Доплата работникам будет начисляться согласно приказу руководителя, составленному на основании протокола заседания комиссии по определению условий оплаты труда и (или) установлению стимулирующих и компенсирующих выплат. Надбавку руководителю организации устанавливает орган, заключивший с ним контракт.

Начисление соответствующих выплат возможно как по основной должности, на которой числится работник, так и по совместительской, а также по статусу, занимаемому в условиях сверхурочной работы.