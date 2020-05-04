По амнистии к 75-летию освобождения Беларуси из мест лишения свободы вышло более 2,5 тысячи человек

Около 9 тысяч человек коснулась амнистия, объявленная в прошлом году к 75-летию освобождения Беларуси.

Соответствующий закон был подписан президентом страны 19 июля 2019 года. Сегодня МВД отчиталось о завершении исполнения данного закона.

Из мест лишения свободы освобождено более 2,5 тысячи осужденных, в том числе несовершеннолетние, одинокие мужчины и женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, а также лица, имеющие определенные заболевания.

Более чем 4,5 тысячи осужденным сокращен срок наказания на один год. Около 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на два года.