По амнистии к 75-летию освобождения Беларуси из мест лишения свободы вышло более 2,5 тысячи человек

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Около 9 тысяч человек коснулась амнистия, объявленная в прошлом году к 75-летию освобождения Беларуси.

Соответствующий закон был подписан президентом страны 19 июля 2019 года. Сегодня МВД отчиталось о завершении исполнения данного закона.

Из мест лишения свободы освобождено более 2,5 тысячи осужденных, в том числе несовершеннолетние, одинокие мужчины и женщины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды, а также лица, имеющие определенные заболевания.

Более чем 4,5 тысячи осужденным сокращен срок наказания на один год. Около 200 осужденным, совершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте, срок наказания сокращен на два года.
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Тэги: амнистия

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