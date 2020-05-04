Лесные пожары в украинской зоне отчуждения локализованы
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Лесные пожары в Чернобыльской зоне локализованы,
Сейчас спасатели помогают Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников. В работах задействовано 210 человек, в том числе 146 спасателей, и 72 единицы техники.
Также локализованы лесные пожары в Житомирской области на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов. Спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении тлеющей подстилки и пней. В этих работах занято 207 человек и 52 единицы техники.