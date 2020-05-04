Лесные пожары в украинской зоне отчуждения локализованы

Лесные пожары в Чернобыльской зоне локализованы, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Сейчас спасатели помогают Государственному агентству по управлению зоной отчуждения в тушении отдельных очагов тления торфяников. В работах задействовано 210 человек, в том числе 146 спасателей, и 72 единицы техники.

Также локализованы лесные пожары в Житомирской области на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов. Спасатели оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении тлеющей подстилки и пней. В этих работах занято 207 человек и 52 единицы техники.