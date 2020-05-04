Apple выпустила новый Macbook Pro

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Производители подчеркивают, что у новой модели передовая графика и сверхбыстрые накопители, сообщается на официальном сайте изготовителя.

В стандартной комплектации Macbook Pro нового поколения оснащен вдвое большим объемом памяти (до 32 гигабайт) и более мощным процессором с высокой производительностью. Модель представлена с клавиатурой «ножницы» Magic Keyboard с ходом клавиш в один миллиметр, которая имеется у MacBook Pro 16.

В Беларуси модель пока недоступна к заказу.
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Тэги: MacBook Apple

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