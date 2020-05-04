Президент Молдовы прокомментировал разговор по видеосвязи с Лукашенко

Игорь Додон сообщил, что впечатлен решением белорусского коллеги провести парад 9 мая, однако отметил, что в его стране из-за пандемии коронавируса мероприятия по случаю юбилея победы во Второй мировой войне перенесли.

«Рассказал, что в связи с пандемией коронавируса в Молдове масштабные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, будут перенесены на 24 августа — день освобождения нашей страны от фашизма. В то же время был впечатлен тем фактом, что в Беларуси парад Победы состоится 9 мая при соблюдении всех норм безопасности», — написал Додон на своей странице в «Фейсбуке» после беседы с Лукашенко, которую назвал «онлайн-дискуссией».

По поводу полученного от Лукашенко приглашения приехать в Минск 19 мая на заседание Высшего Евразийского экономического совета молдавский президент отметил: «Мы уважим решение организаторов, и, если будет необходимо приехать в столицу Беларуси, я сделаю это, тем более что по моей инициативе в Минске был изготовлен памятник нашему соотечественнику, Герою Советского Союза Иону Солтысу. Его открытие приурочено к 75-летию Великой Победы».

Додон также сообщил, что поблагодарил собеседника за предложение «совершить обмен опытом между врачами Молдовы и Беларуси».

«Обсудили меры, принимаемые для борьбы с коронавирусом нового типа и его распространением. Высоко оценил деятельность белорусских коллег в этом отношении, подчеркнув, что каждое государство действует исходя из собственных обстоятельств», — написал молдавский президент.