Более 5 тысяч человек подписали петицию за отставку министра образования

Петицию с требованием об отставке министра образования Игоря Карпенко направили в Администрацию президента, сообщил БелаПАН инициатор петиции председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.

Сбор подписей начался на сайте «Petitions.by. Зручны горад» 26 апреля. «Считаем, что министр образования Игорь Карпенко не справился с вызовами, возникшими из-за пандемии коронавируса», — сказано в петиции. Граждане требуют отправить чиновника в отставку и организовать в стране дистанционное обучение.

«Пять тысяч подписей было собрано за неделю с небольшим, это показывает настроения в обществе и актуальность проблемы — отсутствие взвешенной и последовательной политики в Министерстве образования», — прокомментировал результаты кампании Борисов. По его словам, это не первая петиция за отставку Карпенко, но самая популярная.

«Если власти опираются на общественное мнение, то должны прислушаться к мнению людей, которые подписались под петицией, и увидеть, что есть проблема, начать решать вопрос с дистанционном образованием. Пусть не сразу, но за полгода можно наладить площадку для онлайн-занятий», — считает глава БСДП.

По его мнению, для Минобразования настало время стать более цифровым, более свободным и менее забюрократизированным, а учителей необходимо освободить от лишней бумажной работы.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 весенние каникулы для школьников дважды продлевали на неделю (до 11 и 18 апреля), однако 20 апреля по требованию Александра Лукашенко в школах начался учебный процесс. Часть детей занятия не посещает.