Минчанин угнал «Ниссан» друга и врезался в «Бентли»

Не дождавшись приятеля из игорного заведения, 31-летний минчанин решил покатать свою девушку на его автомобиле Nissan Almera.

По данным городской ГАИ, владелец авто заявил о пропаже транспортного средства в милицию. Спустя некоторое время сотрудники дорожно-патрульной службы задержали угонщика. Он рассказал правоохранителям, что не справился с управлением и врезался в авто марки Bentley.

В выдыхаемом угонщиком воздухе содержалось порядка 2,49 промилле этилового спирта.