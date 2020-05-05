Погода на вторник: дожди, грозы, порывистый ветер

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Во вторник, пятого мая, Беларусь окажется в поле пониженного атмосферного давления (на юго-востоке сохранится влияние фронтального раздела).

Фото pixabay.com

По прогнозам Белгидромета, будет преобладать облачная погода. Практически во всех районах выпадут осадки (местами прогремят грозы).

Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Столбик термометра в регионах днем покажет следующие значения:

  • Брест +16..+18°C;
  • Витебск +17..+19°C;
  • Гомель +18..+20°C;
  • Гродно +17..+19°C;
  • Могилев +16..+18°C;
  • Минск +12..+14°C.
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Тэги: погода

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