Погода на вторник: дожди, грозы, порывистый ветер

Во вторник, пятого мая, Беларусь окажется в поле пониженного атмосферного давления (на юго-востоке сохранится влияние фронтального раздела).

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По прогнозам Белгидромета, будет преобладать облачная погода. Практически во всех районах выпадут осадки (местами прогремят грозы).

Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Столбик термометра в регионах днем покажет следующие значения: