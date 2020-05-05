Погода на вторник: дожди, грозы, порывистый ветер
Во вторник, пятого мая, Беларусь окажется в поле пониженного атмосферного давления (на юго-востоке сохранится влияние фронтального раздела).
По прогнозам Белгидромета, будет преобладать облачная погода. Практически во всех районах выпадут осадки (местами прогремят грозы).
Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Столбик термометра в регионах днем покажет следующие значения:
- Брест +16..+18°C;
- Витебск +17..+19°C;
- Гомель +18..+20°C;
- Гродно +17..+19°C;
- Могилев +16..+18°C;
- Минск +12..+14°C.