Цены на нефть пошли вверх: рубль может укрепиться

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Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром во вторник, пятого мая.

Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные сорта находятся на следующих позициях:

  • Brent растет на 4,49% — 28,42 доллара за баррель;
  • WTI укрепляется на 6,62% — 21,74 доллара за баррель.

Белорусский рубль значительно зависит от веса российского рубля, который, в свою очередь связан с ценой на нефть.

Вчера углеводороды сдали позиции, существенно потянув за собой вниз российскую и белорусскую валюты — евро и доллар серьезно укрепились.

Сегодня же стоит ожидать на бирже падение «американца» и «европейца».
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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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