Цены на нефть пошли вверх: рубль может укрепиться

Мировые цены на «черное золото» демонстрируют рост утром во вторник, пятого мая.

Как свидетельствуют данные электронных торгов, эталонные сорта находятся на следующих позициях:

Brent растет на 4,49% — 28,42 доллара за баррель;

WTI укрепляется на 6,62% — 21,74 доллара за баррель.

Белорусский рубль значительно зависит от веса российского рубля, который, в свою очередь связан с ценой на нефть.

Вчера углеводороды сдали позиции, существенно потянув за собой вниз российскую и белорусскую валюты — евро и доллар серьезно укрепились.

Сегодня же стоит ожидать на бирже падение «американца» и «европейца».