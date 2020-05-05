В Мяделе люди год получали жировки с завышенными суммами

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Комитет госконтроля установил нарушения в начислении платы населению за ЖКУ.

Как сообщили в пресс-службе КГК, в результате внеплановой проверки УП «Мядельс что с февраля 2019-го по февраль 2020-го «излишне начислена и предъявлена потребителям плата» за отопление, техобслуживание, капитальный ремонт, водоснабжение, канализацию.

Сумма переплат превысила 2,6 тыс. рублей.

Кроме этого были выявлены и другие грубые нарушения, из-за которых должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
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Тэги: КГК коммуналка Город: Мядель

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