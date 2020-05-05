Зеленский заявил о смягчении карантина в Украине

В своем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский заявил о смягчении режима карантина в стране.

По его словам, «полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия»: «Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни – это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года».

В этой связи принято решение о поэтапном смягчение. Первое произойдет уже 11 мая: «Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов».