Зеленский заявил о смягчении карантина в Украине

/ Новости Украины
Просмотров: 342

В своем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский заявил о смягчении режима карантина в стране.

По его словам, «полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия»: «Если завтра мы вернемся к привычному нам ритму жизни – это потенциально плюс 120 тысяч смертей до конца года».

В этой связи принято решение о поэтапном смягчение. Первое произойдет уже 11 мая: «Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов».

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Украина карантин Персона: Владимир Зеленский

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

COVID-19. О чем молчат и чего боятся белорусские медики

COVID-19. О чем молчат и чего боятся белорусские медики

Что в Беларуси с аппаратами ИВЛ?

Что в Беларуси с аппаратами ИВЛ?

COVID-19 в Беларуси. Когда ждать пик заболеваемости

COVID-19 в Беларуси. Когда ждать пик заболеваемости